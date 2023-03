Virtus Bologna-Real Madrid oggi in tv | Eurolega basket 2023 | orario | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 marzo 2023) La LaSegafredogiocheràla sua 30ma partita nell’2022-. Il gruppo di coach Sergio Scariolo scenderà in campo questa sera alle ore 19:00 per sfidare il temibilissimoin un match davvero importante per il futuro della squadra italiana. Visto l’attuale record di 13-16, le V nere, reduci dalla sconfitta di settimana scorsa contro il Monaco, saranno costrette a conquistare il successo per mantenere vivo il sogno playoff (a cinque giornate dal termine l’ottava posizione è occupata dallo Zalgiris con uno score di 15-14). Non sarà però ovviamente facile vincere, perché dall’altra parte ci sarà una squadra di grandissima qualità (ilè attualmente secondo con un record di 20-9) che ...