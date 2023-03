Virtus Bologna - Real Madrid: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming (Di venerdì 24 marzo 2023) La sconfitta per 81-68 contro il Monaco porta i ragazzi di coach Sergio Scariolo ad un record di 13-16 e mette in difficoltà le loro ambizioni in chiave play-off. Alla Virtus Segafredo Arena oggi arriva il Real Madrid (record 20-9) di Chus... Leggi su europa.today (Di venerdì 24 marzo 2023) La sconfitta per 81-68 contro il Monaco porta i ragazzi di coach Sergio Scariolo ad un record di 13-16 e mette in difficoltà le loro ambizioni in chiave play-off. AllaSegafredo Arena oggi arriva il(record 20-9) di Chus...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaBasketIT : Virtus Bologna, nelle prossime ore incontro per il rinnovo di Isaia Cordinier - VuNereBologna : ?? #GameDay ???? 30ª Giornata EuroLega ?? Virtus Bologna-Real Madrid ??? Segafredo Arena ? 19:00 ?? Sky Sport 1 ?? Eleven… - SportandoIT : Virtus Bologna-Real Madrid | La situazione, dove vederla in tv, la classifica - Jordi_M_B : RT @VirtusSegafredo: 'Io avevo fatto una promessa quando ho acquistato la Virtus, quella di riportarla dove meritava. Questo palazzo è un r… - Dario_Melli : Virtus Bologna e Olimpia Milano in Eurolega: le partite in tv e streaming su Sky -