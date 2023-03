Violante Placido è Erika in ‘Evelyne tra le nuvole’. Intervista

Leggi su funweek

(Di venerdì 24 marzo 2023) Dal 30 marzo arriva nelle sale cinematografiche “Evelyne tra le nuvole” commedia diretta da Anna Di Francisca ed interpretata da, Eleonora Giovanardi, Gilbert Melki, Antonio Catania. «È una “commedia sofisticata”, che ha per tema la comunicazione in senso lato… quindi anche l’apertura alle varie nuove tecnologie, senza rinunciare a tutto ciò che è radicato nel territorio ed è diventato un’eredità da difendere, un patrimonio da non disperdere.» ha raccontato la regista. Leggi anche:– ‘Mixed By Erry’, quando è «il viaggio del protagonista a rendere una storia epica» Al centro della storia, Sofia, una donna che vive nel cuore dell’Appenino Reggiano, alle prese con una possibile convivenza fra la natura incontaminata e le nuove tecnologie. Una commedia Green dall’andatura Slow che fa riscoprire il piacere di vivere a contatto con ...