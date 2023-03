Violante, Minniti & C. Gli amici… sinistri della Meloni (Di venerdì 24 marzo 2023) Carmelo Caruso l’ha raccontato per Il Foglio ma la notizia è un segreto di Pulcinella, sulla bocca di tutti. Tra le personalità di sinistra (vera o presunta) Giorgia Meloni miete compensi insospettabili. Sarà l’innata passione per il capo (altresì detta servilismo) o una mai risolta confusione di ideali eppure i rapporti personali e politici tra la destra più a destra (al governo) di sempre e i presunti avversari sono numerosi. E si parla solo di quelli “allo scoperto”, sia chiaro. Tra le personalità di sinistra (vera o presunta) il premier Giorgia Meloni miete compensi insospettabili Non corre rischi nel suo ruolo l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti – il peggior ministro all’Interno del centrosinistra nonostante il Pd non se ne sia ancora accorto – ora presidente della Fondazione Med-Or collegata alla società di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 marzo 2023) Carmelo Caruso l’ha raccontato per Il Foglio ma la notizia è un segreto di Pulcinella, sulla bocca di tutti. Tra le personalità di sinistra (vera o presunta) Giorgiamiete compensi insospettabili. Sarà l’innata passione per il capo (altresì detta servilismo) o una mai risolta confusione di ideali eppure i rapporti personali e politici tra la destra più a destra (al governo) di sempre e i presunti avversari sono numerosi. E si parla solo di quelli “allo scoperto”, sia chiaro. Tra le personalità di sinistra (vera o presunta) il premier Giorgiamiete compensi insospettabili Non corre rischi nel suo ruolo l’ex ministro dell’Interno Marco– il peggior ministro all’Interno del centrosinistra nonostante il Pd non se ne sia ancora accorto – ora presidenteFondazione Med-Or collegata alla società di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tfabiani2 : RT @ilfoglio_it: Ecco il partito della 'Difesa' a difesa di Meloni: da Luciano Violante a Minniti, passando per Bruno Frattasi e Giuliano A… - ilfoglio_it : Ecco il partito della 'Difesa' a difesa di Meloni: da Luciano Violante a Minniti, passando per Bruno Frattasi e Giu… - MarcoGerva1968 : Minniti, Violante, Amato, Finocchiaro, tutti dati in avvicinamento a Meloni. E tutti (a suo tempo) dalemiani ?… - dialegomai : @maurovanetti Violante Minniti Ministro transizione ecologica Cingolani Ex capo della polizia De Gennaro Profumo AD… -