Vino e salute, un binomio possibile: confronto in Irpinia tra esperti (Di venerdì 24 marzo 2023) “Vino e salute, un binomio possibile”. Mercoledì 29 marzo in Irpinia importante confronto tra esperti di primo piano del mondo del Vino italiano promosso dalla società agricola Donnachiara di Montefalcione (Avellino) con il patrocinio di Regione Campania, Consorzio Tutela Vini d’Irpinia e Assoenologi. L’incontro si svolgerà presso il Belsito Hotel “Le Due Torri” di Manocalzati (Avellino) con inizio alle ore 10.00. L’incontro vuole rappresentare un’utile occasione di confronto in riferimento ad una questione molto controversa, quella relativa all’etichettatura obbligatoria così come la Commissione Europea sarebbe intenzionata ad introdurre per limitare quello che viene definito il “consumo dannoso” di alcol in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 marzo 2023) “, un”. Mercoledì 29 marzo inimportantetradi primo piano del mondo delitaliano promosso dalla società agricola Donnachiara di Montefalcione (Avellino) con il patrocinio di Regione Campania, Consorzio Tutela Vini d’e Assoenologi. L’incontro si svolgerà presso il Belsito Hotel “Le Due Torri” di Manocalzati (Avellino) con inizio alle ore 10.00. L’incontro vuole rappresentare un’utile occasione diin riferimento ad una questione molto controversa, quella relativa all’etichettatura obbligatoria così come la Commissione Europea sarebbe intenzionata ad introdurre per limitare quello che viene definito il “consumo dannoso” di alcol in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alesca111 : RT @GerardoDAmico: Ottima la decisione di apporre etichette chiare per informare i consumatori sulla presenza di farine da insetti e loro e… - birraBUZZ : RT @valeriorosso: ?? New Podcast! 'Ep. #469 - Alcol e Adolescenti' on @Spreaker #adolescenti #adolescenza #alcol #benessere #birra #lifestyl… - ilovebirra : RT @valeriorosso: ?? New Podcast! 'Ep. #469 - Alcol e Adolescenti' on @Spreaker #adolescenti #adolescenza #alcol #benessere #birra #lifestyl… - valeriorosso : ?? New Podcast! 'Ep. #469 - Alcol e Adolescenti' on @Spreaker #adolescenti #adolescenza #alcol #benessere #birra… - KilljoyGP : RT @GerardoDAmico: Ottima la decisione di apporre etichette chiare per informare i consumatori sulla presenza di farine da insetti e loro e… -