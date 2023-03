Vieri | «Barella furbetto? Non posso pensarlo! Ha nove giorni»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 marzo 2023)ha lasciato il ritiro dell’Italia, dopo il colpo subito contro l’Inghilterra ieri sera sul gol di Retegui (vedi articolo)., alla Bobo TV, non ritiene che si tratti di un infortunio diplomatico. PROBLEMA VERO – Alla Bobo TV si discute dell’esclusione di Nicolòdopo Italia-Inghilterra. Christianritiene che abbia realmente subito un colpo nell’azione dell’1-2 e che possa farcela per Inter-Fiorentina: «Questo weekend non gioca,per una botta sì. C’è chi giocava dopo un’operazione al naso il giorno dopo, vuoi non giocare per una botta?lui no, nondire questo. Nonpensarlo, è uno dei leader della squadra: uno dei giocatori più importanti». Inter-News - Ultime notizie e ...