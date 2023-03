Videomessaggi WhatsApp come vocali, cosa bolle in pentola per le chat (Di venerdì 24 marzo 2023) Sono in arrivo i Videomessaggi WhatsApp, per natura molto simili ai vocali all’interno del servizio di messaggistica. Un nuovo aggiornamento di test per gli iPhone scovato dall’informatore WABetaInfo pone l’accento sulla prossima novità che potrebbe cambiare decisamente volto alle chat singole come a quelle di gruppo. cosa bolle in pentola? In pratica, gli aggiornamenti di test hanno messo in evidenza la presenza di una rinnovata icona della fotocamera accanto a quella del microfono pensata per le note vocali, di fianco alla barra di testo posta in basso nelle chat. Premendo lo specifico simbolo, si potrà procedere alla registrazione di un breve filmato. Quest’ultimo potrà avere una durata non superiore a 60 secondi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Sono in arrivo i, per natura molto simili aiall’interno del servizio di messaggistica. Un nuovo aggiornamento di test per gli iPhone scovato dall’informatore WABetaInfo pone l’accento sulla prossima novità che potrebbe cambiare decisamente volto allesingolea quelle di gruppo.in? In pratica, gli aggiornamenti di test hanno messo in evidenza la presenza di una rinnovata icona della fotocamera accanto a quella del microfono pensata per le note, di fianco alla barra di testo posta in basso nelle. Premendo lo specifico simbolo, si potrà procedere alla registrazione di un breve filmato. Quest’ultimo potrà avere una durata non superiore a 60 secondi ...

