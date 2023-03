(Di venerdì 24 marzo 2023)dopo la vittoria delin amichevole contro il Panama allo stadio Monumental di Buenos Aires, si è letteralmente scatenato cantando cori argentini come se fosse un. SHOW – I festeggiamenti delnon sono certo finiti dopo la vittoria del Mondiale in Qatar. I giocatori sono tornati a giocare una sfida, seppur amichevole, davanti ai propri tifosi e allo stadio Monumental di Buenos Aires. Dopo la partita i giocatori hanno festeggiato per la seconda volta il trionfo della Coppa del Mondo, su tutti, che ha impugnato il microfono e ha cantato cori argentini da vero tifoso. BRASILEÑO QUÉ PASÓ, ARRUGÓ EL PENTACAMPEÓN pic.twitter.com/KIHdTvnhVL — TyC Sports (@TyCSports) March 24, 2023 Fonte: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : VIDEO - Lautaro Martinez show! Si improvvisa ultras con l'Argentina - - Goldisegnati : La matita digitale di GolDisegnati firma la nuova fantastica Capsule Collection di @Inter Nerazzurra. Lautaro, Ba… - Krizsz42 : RT @CaciqueENG: Lautaro de Buin and Colo-Colo during the Copa Chile draw - adorablespos : ho visto i video di lautaro ed ero felice ma ora mi sono appena ricordata che ieri l'italia ha perso e sono incazzata ah - CalcioArg : E di Lautaro, capo ultrà, ne vogliamo parlare?!? ?? -

Infatti in un recentepostato da Agustina, la figlioletta della coppia Nina rispondendo alla ... Theo Martinez! Instagram @lautaromartinez Tra l'altroa San Valentino ha fatto una ...e Lukaku, poco serviti, non incidono. E la Juve, ben chiusa in difesa ma veloce in ...24 Scopri su Consigli24 come guardare in esclusiva le partite della Champions League con Amazon Prime...Chiesa sente dolore ed è costretto ad uscire anzitempo al suo posto Paredes mentre l'Inter è a trazione anteriore con gli ingressi di Dzeko e Correa a supportare, ma l'occasione ghiotta all'...

VIDEO – Lautaro Martinez show! Si improvvisa ultras con l’Argentina Inter-News.it

Agustina Gandolfo si concede una mattinata in piscina e mostra il suo fisico spettacolare sui social con un selfie in bikini da urlo (guarda la gallery qua sopra). La compagna di Lautaro Martinez rega ...Rcs Mediagroup si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile fa ...