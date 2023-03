VIDEO – Inter Women, Alborghetti: «Sono orgogliosa! In futuro…» (Di venerdì 24 marzo 2023) Lisa Alborghetti, centrocampista e capitana dell’Inter Women, ha parlato a Inter TV dopo il rinnovo con la società nerazzurra. ORGOGLIOSA – Queste le parole di Lisa Alborghetti, centrocampista e capitana dell’Inter Women, a Inter TV dopo il rinnovo (vedi articolo). «Sicuramente Sono molto orgogliosa di far parte di questa società, di questa squadra e altrettanto Sono stata molto fortunata in questi anni a poter vestire questi colori. Quindi ringrazio la società per questa opportunità e sicuramente farò sempre del mio meglio». SODDISFAZIONI – Alborghetti ha aggiunto sulla squadra nerazzurra. «Siamo in continua crescita. Come sappiamo, è un progetto quindi ci sarà sicuramente tanto da lavorare ma ci ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Lisa, centrocampista e capitana dell’, ha parlato aTV dopo il rinnovo con la società nerazzurra. ORGOGLIOSA – Queste le parole di Lisa, centrocampista e capitana dell’, aTV dopo il rinnovo (vedi articolo). «Sicuramentemolto orgogliosa di far parte di questa società, di questa squadra e altrettantostata molto fortunata in questi anni a poter vestire questi colori. Quindi ringrazio la società per questa opportunità e sicuramente farò sempre del mio meglio». SODDISFAZIONI –ha aggiunto sulla squadra nerazzurra. «Siamo in continua crescita. Come sappiamo, è un progetto quindi ci sarà sicuramente tanto da lavorare ma ci ...

