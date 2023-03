Video, De Laurentiis: ''Mercato? C'è sempre la proposta indecente'' (Di venerdì 24 marzo 2023) In occasione dell'assegnazione del Premio Bearzot a Luciano Spalletti, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parla anche di Mercato. Guarda ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 24 marzo 2023) In occasione dell'assegnazione del Premio Bearzot a Luciano Spalletti, il presidente del Napoli, Aurelio De, parla anche di. Guarda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Festa per lo scudetto, De Laurentiis: “Abbiamo 83 milioni di simpatizzanti”, succederà in 10 zone di Napoli! (VIDEO… - Napoleonismo : RT @slimescolar: Allegri in De Laurentiis office - slimescolar : Allegri in De Laurentiis office - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Napoli, Spalletti ed Aurelio De Laurentiis in prima fila al Premio Bearzot - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Napoli, Spalletti ed Aurelio De Laurentiis in prima fila al Premio Bearzot -