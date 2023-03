Video, De Laurentiis: ''Allegri veniva a darmi lezioni di calcio...'' (Di venerdì 24 marzo 2023) Diversi aneddoti raccontati dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante la cerimonia del Premio Bearzot che ha visto Luciano ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 24 marzo 2023) Diversi aneddoti raccontati dal presidente del Napoli, Aurelio De, durante la cerimonia del Premio Bearzot che ha visto Luciano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Festa per lo scudetto, De Laurentiis: “Abbiamo 83 milioni di simpatizzanti”, succederà in 10 zone di Napoli! (VIDEO… - Napoleonismo : RT @slimescolar: Allegri in De Laurentiis office - slimescolar : Allegri in De Laurentiis office - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Napoli, Spalletti ed Aurelio De Laurentiis in prima fila al Premio Bearzot - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Napoli, Spalletti ed Aurelio De Laurentiis in prima fila al Premio Bearzot -