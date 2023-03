Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : ATP Miami, Coco Gauff si emoziona: 'C'è Jimmy Butler a vedermi'. VIDEO: Dopo aver battuto Rebecca Marino per 6-4, 6… - DaGfvip : Fabio che commenta la vittoria del secondo set - dopo aver perso il primo - “ERO GIÀ IN DOCCIA A FUMARMI UNA SIGARE… - sportli26181512 : Berrettini prima del Masters di Miami: 'Sto bene, è solo un momento di down'. VIDEO: A pochi giorni dal debutto a M… - sportli26181512 : Sinner prima del Masters di Miami: 'Voglio fare bene, è un buon inizio d'anno'. VIDEO: Jannik Sinner si confida in… - hissillyrabbitt : atp i’m just adding random videosjdhshdh -

Il tennista azzurro Lorenzo Sonego, dopo sei sconfitte consecutive nei Masters 1000, torna al successo superando per 7 - 6 6 - 2 l'ex numero 3 del mondo, ...In un'intervista all'Matteo Berrettini parla del suo momento e della gran voglia di riscatto che si è portato con sè ... Adesso sto bene' ha detto Berrettini in una- intervista rilasciata ad ...

Video Atp Miami, Sonego batte Thiem 7-6 6-2: gli highlights Gazzetta

Quasi due settimane fa pubblicava sul suo profilo Instagram un video in cui si allenava sulla terra rossa, seguito due giorni dopo da una foto in cui colpiva di dritto nella sua Academy. Due indizi ...Senza difficoltà, Sonego chiude 6-2 prendendosi il secondo turno contro Evans. A.A.A. città ospitante per le finali della Next Gen ATP cercasi. L’annuncio è stato dato dall’ATP, l’organo di governo ...