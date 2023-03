(Di venerdì 24 marzo 2023) Davanti a 83.000in delirio l'ha battuto per 2 - 0 Panama in amichevole, nella sua prima uscita da campione del Mondo. Allo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fmrockandpop : MESSI, MESSI, MESSI?????????? #fmRockAndPop #Messi #Argentina - beINSPORTSUSA : ?? Lionel #Messi in Argentina...???? - CalcioArg : RT @mola_italia: Una Nazione intera al #Monumental: il primo inno da campioni del Mondo dell'@afa è da brividi La commozione di #Martinez… - AugustoAtencio : RT @fmrockandpop: MESSI, MESSI, MESSI?????????? #fmRockAndPop #Messi #Argentina - Osasi666 : RT @fcbdistrict: ?? Argentina Goal! ?? Lionel Messi -

Davanti a 83.000 tifosi in delirio l'ha battuto per 2 - 0 Panama in amichevole, nella sua prima uscita da campione del Mondo. Allo ...Ilha ovviamente fatto discutere. Tra le prime a intervenire è stata la deputata de La France ...lo indossava anche il giorno della finale dei mondiali persi dalla Francia contro l'Alla prima uscita ufficiale da Campione del Mondo, l'ha sfidato in amichevole Panama, vincendo per 2 - 0. Ma c'è stato tempo per ...

Video Argentina, Messi e il discorso ai tifosi: "Godiamoci la terza stella" Gazzetta

(LaPresse) Davanti a 83.000 tifosi in delirio l'Argentina ha battuto per 2-0 Panama nella sua prima uscita da campione del Mondo. Allo stadio Monumental di Buenos Aires dopo il match si è scatenata la ...Delirio al Monumental per l'Argentina campione. Messi fa 800 e Lautaro sfotte il Brasile. I video Serata di festa per l'Argentina, alla prima uscita ufficiale da campione del mondo in carica. Al ...