Viagogo, multa da 12 milioni per i bagarini online (Di venerdì 24 marzo 2023) Agcom e Guardia di Finanza contro la piattaforma di vendita di biglietti per concerti e spettacoli, per il rialzo dei prezzi dei ticket di accesso a concerti come quelli di Blanco o dei Måneskin, fino a 10 volte rispetto al prezzo nominale

Multa da 12 milioni a Viagogo per biglietti on line. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato un'ulteriore sanzione di 12.240.000 euro per violazione delle norme in materia di secondary ticketing nei confronti della società di diritto svizzero Viagogo. Prezzi superiori di 10 volte rispetto a quelli nominali.