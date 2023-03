Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2023 ore 19:45 (Di venerdì 24 marzo 2023) Viabilità DEL 24 MARZO ORE 19.35 ALESSIO CONTI BENRITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON L’A1 RALLENTAMENTI E CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI TRAFFICO INTENSO A Roma, SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA CENTRALE DEL LATTE E L’APPIA LA RUSTICA IN CARREGGIATA INTERNA E DALLA Roma FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CI SONO CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma SULLA NOMENTANA INCIDENTE RIMOSSO A COLLEVERDE ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE BIANCO, RESTANO PERÒ INCOLONNAMENTI DA MONTESACRO, PER EFFETTO TRAFFICO BLOCCATO ANCHE SULLA ROTATORIA DELLA PALOMBARESE CON CODE DA CENTRALE DEL LATTE, SANTA LUCIA E ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 marzo 2023)DEL 24 MARZO ORE 19.35 ALESSIO CONTI BENRITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLAAPRIAMO ANCORA CON L’A1 RALLENTAMENTI E CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI TRAFFICO INTENSO A, SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA CENTRALE DEL LATTE E L’APPIA LA RUSTICA IN CARREGGIATA INTERNA E DALLAFIUMICINO ALLA DIRAMAZIONESUD IN ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CI SONO CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DASULLA NOMENTANA INCIDENTE RIMOSSO A COLLEVERDE ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE BIANCO, RESTANO PERÒ INCOLONNAMENTI DA MONTESACRO, PER EFFETTO TRAFFICO BLOCCATO ANCHE SULLA ROTATORIA DELLA PALOMBARESE CON CODE DA CENTRALE DEL LATTE, SANTA LUCIA E ...

