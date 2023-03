Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2023 ore 16:30 (Di venerdì 24 marzo 2023) Viabilità DEL 24 MARZO ORE 16.20 ALESSIO CONTI BENRITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON Roma, TROVIAMO CODE SUL RACCORDO TRA CASSIA E L RUSTICA IN CARREGGIATA INTERNA E DALLA Roma FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ESTERNA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFCO RALLENTA DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma IN USCITA VERSO LE PERIFERIE TROVIAMO CODE SULLA CASSIA DA TOMBA DI NERONE. SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA FINO ALL’AEROPORTO DELL’URBE SITUAZIONE ANALOGA SULLA TIBURTINA CON CODE A TRATTI DAL RACCORDO A TIVOLI, SULLA NOMENTANA DA SANT’ALESSANDO A MENTANA E A SUD SULLA COLOMBO TRA VITINIA ED ACILIA VERSO OSTIA DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E TUTTO A PIU’ ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 marzo 2023)DEL 24 MARZO ORE 16.20 ALESSIO CONTI BENRITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON, TROVIAMO CODE SUL RACCORDO TRA CASSIA E L RUSTICA IN CARREGGIATA INTERNA E DALLAFIUMICINO ALLA DIRAMAZIONESUD IN ESTERNA ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFCO RALLENTA DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DAIN USCITA VERSO LE PERIFERIE TROVIAMO CODE SULLA CASSIA DA TOMBA DI NERONE. SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA FINO ALL’AEROPORTO DELL’URBE SITUAZIONE ANALOGA SULLA TIBURTINA CON CODE A TRATTI DAL RACCORDO A TIVOLI, SULLA NOMENTANA DA SANT’ALESSANDO A MENTANA E A SUD SULLA COLOMBO TRA VITINIA ED ACILIA VERSO OSTIA DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E TUTTO A PIU’ ...

Lavori alla rete del metano in via Alberoni, modifiche alla viabilità PIACENZA - Per eseguire lavori di rifacimento delle reti del metano a cura di 2iReteGas, dalle ore 8 di lunedì 27 marzo alle 18 del 28 aprile prossimo, nel tratto di via Alberoni compreso tra via Roma e viale Abbadia viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e, con la sola eccezione di residenti, dimoranti, fruitori di posti auto privati e mezzi di soccorso, ... Due morti nell'incidente a Pozzo D'Adda, vicino Milano: auto contro il muro, un uomo e una donna le vittime Terribile incidente stradale in via Roma a Pozzo D'Adda (Milano) : due persone, un uomo e una donna di 66 e 70 anni, hanno perso la vita ...di Vaprio D'Adda hanno provveduto a gestire la viabilità nella ... Chiusure notturne il 27 e 28 marzo sulla A1 Milano - Napoli Panoramica ... percorrere la A1 Direttissima e uscire a Badia, per poi proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio in direzione di Roma.