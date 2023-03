Via TikTok dai telefoni governativi? Pd in pressing sull’esecutivo (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Partito democratico chiede al governo Meloni di muoversi in fretta su TikTok. Nel giorno in cui il governo francese ha deciso di evitare l’app di proprietà della società cinese ByteDance dei telefoni dei dipendenti pubblici, il senatore Enrico Borghi, membro del Copasir, ha depositato come primo firmatario una mozione per impegna l’esecutivo “ad assumere il più celermente possibile decisioni in merito alla rimozione dell’app TikTok da tutti i dispositivi governativi alla luce degli evidenti rischi per la sicurezza dei dati ivi contenuti, sanando così il pericoloso ritardo che l’Italia ha accumulato rispetto alle decisioni assunte dalla Commissione europea e da numerosi altri Paesi” come Stati Uniti e Regno Unito. I timori di molte agenzie di intelligence occidentali, a partire da quelle statunitensi, riguardano una ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Partito democratico chiede al governo Meloni di muoversi in fretta su. Nel giorno in cui il governo francese ha deciso di evitare l’app di proprietà della società cinese ByteDance deidei dipendenti pubblici, il senatore Enrico Borghi, membro del Copasir, ha depositato come primo firmatario una mozione per impegna l’esecutivo “ad assumere il più celermente possibile decisioni in merito alla rimozione dell’appda tutti i dispositivialla luce degli evidenti rischi per la sicurezza dei dati ivi contenuti, sanando così il pericoloso ritardo che l’Italia ha accumulato rispetto alle decisioni assunte dalla Commissione europea e da numerosi altri Paesi” come Stati Uniti e Regno Unito. I timori di molte agenzie di intelligence occidentali, a partire da quelle statunitensi, riguardano una ...

