Via libera a farine di grillo, larva, tarma e locusta. I decreti (Di venerdì 24 marzo 2023) Via libera a quattro decreti per le etichette obbligatorie per la vendita di alimenti che contengono 4 differenti farine di insetti autorizzate dalla Ue: larve, grilli, tarme e locuste. “Emaniamo i decreti sulle farine di insetti che riguardano i livelli autorizzativi che l’Europa ha dato sulle di farine derivanti da insetti, non discuto il fatto che ci si possa nutrire di quello che è più idoneo alla propria alimentazione, ma vanno indicazioni chiare, altra cosa sono i cibi sintetici che mettono in discussione il rapporto fra uomo e natura”, ha spiegato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in conferenza stampa riferendo che i decreti sono stati firmati oggi e notificati alla Commissione europea insieme ai ministri delle Imprese Adolfo Urso e della ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 marzo 2023) Viaa quattroper le etichette obbligatorie per la vendita di alimenti che contengono 4 differentidi insetti autorizzate dalla Ue: larve, grilli, tarme e locuste. “Emaniamo isulledi insetti che riguardano i livelli autorizzativi che l’Europa ha dato sulle diderivanti da insetti, non discuto il fatto che ci si possa nutrire di quello che è più idoneo alla propria alimentazione, ma vanno indicazioni chiare, altra cosa sono i cibi sintetici che mettono in discussione il rapporto fra uomo e natura”, ha spiegato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in conferenza stampa riferendo che isono stati firmati oggi e notificati alla Commissione europea insieme ai ministri delle Imprese Adolfo Urso e della ...

