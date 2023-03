“Vi dico di Ivana Mrazova e Luca Onestini”. E se lo dice l’amico Raffaello Tonon… (Di venerdì 24 marzo 2023) Nell’ultima diretta di Casa Pipol, tra gli ospiti, c’era Raffaello Tonon. L’indimenticabile icona del GF Vip 2, dove conobbe il suo amico Luca Onestini, ha detto la sua sul quasi ritorno di fiamma con Ivana Mrazova, anche lei star di quell’edizione. Non solo, sostiene che Nikita Pelizon meritava la squalifica dal GF Vip 7. Sin da questo secondo ingresso del suo più amato compagno di avventure nello spiato appartamento di Cinecittà, Raffaello Tonon pare aver avuto subito le idee chiare sul GF Vip 7. Al contrario di Luca Onestini ha sempre mal sopportato Oriana Marzoli, ma mai quanto Nikita Pelizon. E di Ivana Mrazova che pensa? Luca Onestini e Ivana ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 24 marzo 2023) Nell’ultima diretta di Casa Pipol, tra gli ospiti, c’eraTonon. L’indimenticabile icona del GF Vip 2, dove conobbe il suo amico, ha detto la sua sul quasi ritorno di fiamma con, anche lei star di quell’edizione. Non solo, sostiene che Nikita Pelizon meritava la squalifica dal GF Vip 7. Sin da questo secondo ingresso del suo più amato compagno di avventure nello spiato appartamento di Cinecittà,Tonon pare aver avuto subito le idee chiare sul GF Vip 7. Al contrario diha sempre mal sopportato Oriana Marzoli, ma mai quanto Nikita Pelizon. E diche pensa?...

