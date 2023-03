Vertigo, in arrivo il remake del capolavoro di Hitchcock con Robert Downey Jr - Magazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Paramount ha acquistato i diritti della pellicola del 1956. È considerato uno dei capolavori nella storia del ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Paramount ha acquistato i diritti della pellicola del 1956. È considerato uno dei capolavori nella storia del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Screenweek : La donna che visse due volte: in arrivo il remake, Robert Downey Jr. nel cast? #Vertigo - MoviesAsbury : #RobertDowneyJr. interpreterà e produrrà il remake di #Ladonnachevisseduevolte (#Vertigo), capolavoro di… - FrenckCoppola : Vertigo: in arrivo un remake del celebre cult di Alfred Hitchcock ...e Robert Downey jr potrebbe far parte del cast… -