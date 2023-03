Veronesi e il suo Puccini. 'La Cultura è libertà. Per anni prigionieri di pregiudizi politici' (Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente del Comitato delle celebrazioni a ruota libera. 'Basta, la Sinistra non è depositaria più di altri di certi valori'. Il piano: un mix tra iniziative popolari e manifestazioni elitarie Leggi su lanazione (Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente del Comitato delle celebrazioni a ruota libera. 'Basta, la Sinistra non è depositaria più di altri di certi valori'. Il piano: un mix tra iniziative popolari e manifestazioni elitarie

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fondaz_Veronesi : 'Bisogna amare i propri figli. Se una persona ha questa spinta amorevole verso un figlio, che sia o non sia genetic… - qn_lanazione : Veronesi e il suo Puccini. 'La Cultura è libertà. Per anni prigionieri di pregiudizi politici' - John64241324 : @myrtamerlino La Merdino come al solito fa al meglio il suo lavoro:bisogna alimentare la paura per la siccità?Bene… - RosaPolacco : RT @libricome: La storia di Antoine de Saint-Exupéry, raccontata in modo magistrale da @romanapetri nel suo nuovo romanzo 'Rubare la notte'… - libricome : La storia di Antoine de Saint-Exupéry, raccontata in modo magistrale da @romanapetri nel suo nuovo romanzo 'Rubare… -