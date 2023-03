“Vergogna | gliel’ha fatto alle spalle” GF Vip 7 | bufera su Micol | grave contro Nikita

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 marzo 2023)Pelizon difesa dai fan. I vipponi e le vippone della casa del GF Vip 7 si trovano a un passo dalla vittoria. Il conto alla rovescia è iniziato e davanti alla prospettiva di giungere alla serata conclusiva dell’edizione del reality show, gli inquilini della casa si trovano a vivere in un momento di forte stress. E le battute ironiche, in una simil artmosfera, possono anche non essere comprese fino in fondo.Incorvaia fa il verso aPelizonsue sp, scoppia la polemica nel giro di pochi minuti. Tensionestelle non solo per i vipponi e le vippone rimasti in gioco, ma anche nei fan che seguono ormai di diversi mesi i loro inquilini della casa preferiti. E quando il momento è caratterizzato da una una frizzante trepidazione, basta davvero poco per fare ...