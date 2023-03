Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TerrinoniL : Venezuela: designato nuovo ambasciatore presso la Santa Sede - America Latina - andreastoolbox : Venezuela: designato nuovo ambasciatore presso la Santa Sede #designato #Venezuela: #nuovo #presso #ambasciatore ???… - News24_it : Venezuela: designato nuovo ambasciatore presso la Santa Sede -

"Ilhail diplomatico Carlos Eduardo García García nuovo capo missione presso la Santa Sede", ha reso noto l'ambasciata venezuelana in Vaticano in un messaggio via Twitter. In ...Tellechea, ingegnere meccanico e colonnello dell'esercito, è statoa gennaio 2023 ...detto Maduro durante una riunione della dirigenza del governativo Partito socialista unito del(...Il presidente del, Nicolas Maduro, ha nominato Pedro Tellechea, da poco presidente della compagnia ... L'hoministro del petrolio, nel quadro del processo di trasformazione che vive l'...

Venezuela: designato nuovo ambasciatore presso la Santa Sede

Il governo venezuelano ha nominato oggi il diplomatico Carlos Eduardo García García nuovo capo missione presso la Santa Sede, in sostituzione di Carlos Torres Parra, ha riferito il ministero degli Est ...Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha nominato Pedro Tellechea, da poco presidente della compagnia energetica statale Pdvsa, ...