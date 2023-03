Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Venezia, tuffo nel canale dal tetto del palazzo. Brugnaro: “ Diamogli patente di stupido” - infoitinterno : Venezia, tuffo dal tetto nel canale: l’ira del sindaco - Mirko04129539 : La madre degli idioti è sempre incinta (purtroppo). L'ultima 'cafonata' a Venezia, tuffo spaventoso da un palazzo… - Consiglioveneto : Montanariello (Pd): “#venezia, tuffo da un palazzo. Ennesimo episodio di follia. Città lasciata in un degrado senza… - LisaLizzup : Me li immagino Toni e Bepi che hanno assistito all'assurdità accaduta poco fa a Venezia e ho sentito anche cosa si… -

La Polizia municipale di'sta cercando di identificare l'autore delin acqua di stamane e il suo compare: ho mandato una pattuglia per cercare di capire come ha fatto ad andare sul ...La Polizia municipale di"sta cercando di identificare l'autore delin acqua di stamane e il suo compare: ho mandato una pattuglia per cercare di capire come ha fatto ad andare sul ...succede anche questo: la 'spanciata' nel rio tra i passanti ...

Venezia, tuffo in acqua dal tetto di un palazzo di tre piani Corriere

a Venezia, e all'improvviso si tuffa nel canale. L'uomo è salito sino al terzo piano e poi si è arrampicato sul cornicione del tetto, destano preoccupazione e allarme tra i passanti. In quel punto del ...Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook Venezia non è Disneyland. Nelle immagini si vede l'uomo, sulla punta del cornicione di un palazzo di 4 piani, con indosso solo i boxer, che si ...