Venezia | si tuffa in un rio dal tetto di un palazzo | il video fa il giro del web Brugnaro | “Bisognerebbe dargli un certificato di stupidità”

Un uomo si tuffa dalla cima di un palazzo, direttamente nel rio adiacente a Campo San Pantalon. Quindi risale verso riva, dove lo attende una seconda persona, che gli porge l'asciugamano. È quanto si vede in un video, pubblicato oggi e diventato subito virale. Nell'audio si sentono i commenti stupiti dei residenti, ormai abituati a situazioni simili. La "bravata" è avvenuta a Venezia e ha subito suscitato l'indignazione del sindaco, Luigi Brugnaro, che su Twitter ha ricondiviso il video: "A questo soggetto – scrive – Bisognerebbe dare un certificato di stupidità e un bel sacco di pedate. Stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo. Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social".

