VeneTo Stars | ecco la nuova sfida di Zaia

"Dal VeneTo all'Europa, una chiamata per tutti i giovani talenti che hanno idee e progetti per diffondere la cultura e l'utilizzo dei dati dello spazio". Questa la sfida lanciata dal presidente della Regione del VeneTo, Luca Zaia, in occasione della conferenza stampa di lancio a Roma di "VeneTo Stars", nella sede dell'associazione della Stampa Estera. La challenge aperta ai ragazzi dai 18 ai 25 anni è stata "pensata per diffondere benefici e soluzioni concrete ai bisogni della quotidianità – ha spiegato Zaia -. Il VeneTo vuole essere la regione dei giovani, l'incubatore degli innovatori, e questo progetto dimostra quanto teniamo a loro. Una generazione che sarà la protagonista nell'evoluzione dell'ecosistema digitale non solo a livello regionale, ma ...

