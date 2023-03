Venerdì nero in Borsa: banche a picco, Milano maglia nera (Di venerdì 24 marzo 2023) La Fed e il Tesoro Usa tirano giù le banche e queste le borse. Milano maglia nera, ma i titoli peggiori in Europa sono Credit Suisse, Deutsche Bank e Commerzbank Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 marzo 2023) La Fed e il Tesoro Usa tirano giù lee queste le borse., ma i titoli peggiori in Europa sono Credit Suisse, Deutsche Bank e Commerzbank

