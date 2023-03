Vede due uomini in giardino e lancia l’allarme: sventato furto in una casa di Bergamo (Di venerdì 24 marzo 2023) Bergamo. Ha visto due persone aggirarsi in giardino e ha subito lanciato l’allarme. Erano passate le 23 di giovedì sera e i due soggetti stavano perlustrando il perimetro di un’abitazione di via San Martino della Pigrizia, a Bergamo. Il proprietario si è accorto della loro presenza e, spaventato, ha chiamato la vigilanza privata e il 112. Sul posto nel giro di pochi minuti sono arrivate una pattuglia di Sorveglianza Italiana e una dei militari. Alla vista delle forze dell’ordine i due si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Fortunatamente non hanno fatto in tempo a commettere nessuna effrazione. Lo scorso lunedì (20 marzo) una banda di ladri si è intrufolata nella villa dell’ex senatore Severino Citaristi, ora di proprietà del figlio. Si sono introdotti in casa verso le ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 marzo 2023). Ha visto due persone aggirarsi ine ha subitoto. Erano passate le 23 di giovedì sera e i due soggetti stavano perlustrando il perimetro di un’abitazione di via San Martino della Pigrizia, a. Il proprietario si è accorto della loro presenza e, spaventato, ha chiamato la vigilanza privata e il 112. Sul posto nel giro di pochi minuti sono arrivate una pattuglia di Sorveglianza Italiana e una dei militari. Alla vista delle forze dell’ordine i due si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Fortunatamente non hanno fatto in tempo a commettere nessuna effrazione. Lo scorso lunedì (20 marzo) una banda di ladri si è intrufolata nella villa dell’ex senatore Severino Citaristi, ora di proprietà del figlio. Si sono introdotti inverso le ...

