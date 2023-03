"Vecchi non verrà estradato". Al presidio per Cospito si esulta per l'attivista del G8 (Di venerdì 24 marzo 2023) Anche dalla Corte di Appello di Lione arriva un no all'estradizione per l'ex no global italiano ricercato per i fatti del G8 di Genova del 2001. Ma è un flop il presidio in solidarietà all'anarchico al 41bis e in sciopero della fame da 5 mesi Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 marzo 2023) Anche dalla Corte di Appello di Lione arriva un no all'estradizione per l'ex no global italiano ricercato per i fatti del G8 di Genova del 2001. Ma è un flop ilin solidarietà all'anarchico al 41bis e in sciopero della fame da 5 mesi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livic751 : RT @ChiodiDonatella: 'Uccidere un #fascista non è reato'. Vecchi slogan in piazza a #Firenze a pochi passi da #Schlein e #Conte dopo i fat… - pentothal78 : RT @zeropregi: Vincenzo Vecchi non sarà estradato. Come si dice in francese attaccateve ar cazzò? - marialetiziama9 : RT @ChiodiDonatella: 'Uccidere un #fascista non è reato'. Vecchi slogan in piazza a #Firenze a pochi passi da #Schlein e #Conte dopo i fat… - patricelumumb19 : RT @zeropregi: Vincenzo Vecchi non sarà estradato. Come si dice in francese attaccateve ar cazzò? - Nome__Cognome : RT @zeropregi: Vincenzo Vecchi non sarà estradato. Come si dice in francese attaccateve ar cazzò? -