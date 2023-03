Vari appuntamenti nel Salento Oggi (Di venerdì 24 marzo 2023) Di seguito il comunicato: Apparizioni del Teatro Le Forche a San Cesario di Lecce Nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce proseguono gli appuntamenti del progetto “Teatri a Sud“, ideato e promosso da Astràgali Teatro con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di San Cesario di Lecce. Venerdì 24 marzo (ore 20:30 – ingresso 5 euro) il Teatro Le Forche di Massafra mette in scena “Apparizioni” con Giancarlo Luce, scritto e diretto da Mariano Dammacco. In una donna catapultata all’improvviso e per caso in un pellegrinaggio, si trova in posti e situazioni di cui mai avrebbe neanche sospettato l’esistenza e ci racconta con stupore del suo viaggio e delle domande e questioni che, ora dopo ora, affiorano nella sua mente. Giancarlo Luce, senza dare vita a un personaggio femminile a tutto tondo, si lascia abitare da pensieri, parole e ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 24 marzo 2023) Di seguito il comunicato: Apparizioni del Teatro Le Forche a San Cesario di Lecce Nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce proseguono glidel progetto “Teatri a Sud“, ideato e promosso da Astràgali Teatro con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di San Cesario di Lecce. Venerdì 24 marzo (ore 20:30 – ingresso 5 euro) il Teatro Le Forche di Massafra mette in scena “Apparizioni” con Giancarlo Luce, scritto e diretto da Mariano Dammacco. In una donna catapultata all’improvviso e per caso in un pellegrinaggio, si trova in posti e situazioni di cui mai avrebbe neanche sospettato l’esistenza e ci racconta con stupore del suo viaggio e delle domande e questioni che, ora dopo ora, affiorano nella sua mente. Giancarlo Luce, senza dare vita a un personaggio femminile a tutto tondo, si lascia abitare da pensieri, parole e ...

