Va in caserma per una denuncia ma viene a sua volta denunciato: aveva un coltello in tasca (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCicciano (Na) – Va in caserma per denunciare una aggressione ma viene denunciato perché viene trovato in possesso di un coltello. E' accaduto a Cicciano, in provincia di Napoli. Un 49enne si è recato nella caserma dei carabinieri per denunciare di aver subito una aggressione da parte di un altro cittadino. Il maresciallo lo ascolta ma all'improvviso l'uomo ha iniziato ad agitarsi sostenendo che comunque la questione sarebbe stata risolta. Una frase che ha spinto il militare a procedere ad perquisizione personale. Nelle tasche del denunciante è stato trovato un coltello a serramanico di 18 centimetri. L'arma è stata sequestrata, l'uomo dovrà rispondere di porto illegale di armi.

