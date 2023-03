Utilità della destra per bene, che vuole in galera madri e piccoli (Di venerdì 24 marzo 2023) “Nessuna delle creature di Dio può essere considerata disprezzabile per la sua natura. La mosca più meschina, il più povero insetto ha una sua Utilità e virtù”: Mary Astell, scrittrice e filosofa britannica, morì a Londra nel 1731. Giovanni Floris, Corrado Formigli, Massimo Giletti e Mario Giordano sarebbero nati due secoli dopo. Quelli della destra per bene, umana e garantista, che vogliono oggi in galera madri e piccoli “in caso di recidiva”, nacquero a loro volta nei giorni di Giordano, eppure sembrano insetti senza Utilità e virtù già da prima che lady Astell nascesse. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 marzo 2023) “Nessuna delle creature di Dio può essere considerata disprezzabile per la sua natura. La mosca più meschina, il più povero insetto ha una suae virtù”: Mary Astell, scrittrice e filosofa britannica, morì a Londra nel 1731. Giovanni Floris, Corrado Formigli, Massimo Giletti e Mario Giordano sarebbero nati due secoli dopo. Quelliper, umana e garantista, che vogliono oggi in“in caso di recidiva”, nacquero a loro volta nei giorni di Giordano, eppure sembrano insetti senzae virtù già da prima che lady Astell nascesse.

