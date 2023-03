Utah | stretta sui social network | gli utenti minorenni potranno accedere solo con il consenso dei genitori

(Di venerdì 24 marzo 2023) Dall’1 marzo 2024 iche vorranno usarecome TikTok o Instagram nello, lo Stato americano da 3 milioni di abitanti a maggioranza mormone, dovranno avere ildei. A introdurre la misura per regolamentare l’uso delle piattaformeè stato il governatore repubblicano Spencer J. Cox, che ha anche introdotto un coprifuoco per glisotto i 18 anni dalle 22.30 alle 6, sempre che inon diano unall’utilizzo continuato. Già l’amministrazione dell’Arkansas ha introdotto una norma per cui le piattaforme digitali devono ottenere ildeidegli, e il Texas ...

Dall'1 marzo 2024 i minorenni che vorranno usare social network come TikTok o Instagram nello, lo Stato americano da 3 milioni di abitanti a maggioranza mormone, dovranno avere i l consenso dei genitori . A introdurre la misura per regolamentare l'uso delle piattaforme social è stato il ...Ma la notizia arriva in un momento in cui sta aumentando ladegli Usa su TikTok. Giovedì l'... A ruota Maryland, Alabama,e altri 22 Stati hanno vietato l'uso dell'app sui dispositivi ......Beach. Siamo di copertura delle divisione aerotrasportate americane 101 e 82, mentre la ... Ed ho pianto, nellacabina, come non piangerò più in vita mia, quando ho sentito il cemento della ...