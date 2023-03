Uscire da soli fa bene, ed è forse il migliore appuntamento che tu possa avere (Di venerdì 24 marzo 2023) Qualche anno fa, in un periodo di pausa tra un lavoro e un altro, ho deciso di partire per la mia prima e finora unica vacanza in solitaria. Ho trascorso un fine settimana lungo e molto rilassante a Venezia, a visitare mostre, leggere nei caffè, passeggiare per la città con la musica negli auricolari. Una volta a casa, ho scoperto una confidenza nuova per intraprendere altre attività da sola. Andavo a teatro, mi invitavo a pranzo al ristorante, partecipavo a conferenze e workshop. Più cose facevo, più mi sentivo sicura e in contatto con me stessa. forse corro il rischio di sembrare troppo auto compiaciuta, ma non importa. È davvero andata così! Oggi il concetto di Uscire da soli, solo date, un appuntamento solo nostro, è lanciatissimo su TikTok. L’hashtag #solodate ha, in questo momento, circa 200 ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Qualche anno fa, in un periodo di pausa tra un lavoro e un altro, ho deciso di partire per la mia prima e finora unica vacanza intaria. Ho trascorso un fine settimana lungo e molto rilassante a Venezia, a visitare mostre, leggere nei caffè, passeggiare per la città con la musica negli auricolari. Una volta a casa, ho scoperto una confidenza nuova per intraprendere altre attività da sola. Andavo a teatro, mi invitavo a pranzo al ristorante, partecipavo a conferenze e workshop. Più cose facevo, più mi sentivo sicura e in contatto con me stessa.corro il rischio di sembrare troppo auto compiaciuta, ma non importa. È davvero andata così! Oggi il concetto dida, solo date, unsolo nostro, è lanciatissimo su TikTok. L’hashtag #solodate ha, in questo momento, circa 200 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SSempreio123 : @AngelaAlberti10 1 il senso di mettersi like e rt da soli? 2 noi non odiamo nessuno. 3 la ragazza di cui parli sare… - mart120600217 : @Yle56659193 Alle volte si è un po’ “scarichi” e si ha bisogno di uscire da qui e star male da soli! La vita non è… - midori_hongo : RT @martinamood_y: #oriele dato che volete fare uscire Onestini dividete qualche voto per Alberto?? ALTRIMENTI AD USCIRE SARÀ LUI E NON LU… - SYLVIA73AN : #GFvip Ricorderei a Tavassi,che se Edo NON fosse stato squalificato,facendolo pagare X TUTTI, NON avremmo fatto us… - __gaiaia__ : uscire da soli è bellissimo, mi sbirugghio i miei cazzi e poi me la naco fortissimo, vorrei una siga ma ho scordato il tabacco ngasa -