Usa Today timbra di nuovo il cartellino-trans | nomina lui tra le “donne dell’anno”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar — Ogni giorno lesi svegliano sapendo che in qualche parte del mondo un uomo affetto da disforia di genere guadagnerà senza sforzo un podio, o un’onorificenza riservata agli esseri umani di sesso femminile, nel nome di quell’ideologia putrefatta per cui basta sentirsi donna e assumerne grottescamente le vaghissime, stereotipate sembianze, per poterne assorbire anche i meriti: alcuni giorni fa l’«onore» è toccato a Leigh Finke, primo deputatoad essere eletto nello stato del Minnesota, selezionato da Usaper apparire tra le «». Il deputatofinisce tra le «del’anno» Il nome di Finke compare in mezzo a figure di spicco quali l’ex first lady Michelle Obama, l’attrice Goldie Hawn e l’astronauta Nasa colonnello Nicole ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : Usa Today conferisce a un maschio biologico il titolo di 'Donna dell'anno'. Un duro colpo per i diritti delle donn… - IlPrimatoN : Il deputato del Minnesota compare nella lista di Usa Today assieme a Michelle Obama e l'attrice Goldie Hawn - ChanceGardi : Leigh Finke, vincitore del titolo 'DONNA dell'anno' di USA Today - GirolamoMaggio : Negli USA la legislatrice transgender del Minnesota, vince il premio 'Donne dell'anno' (USA Today) insieme a Michel… - DayanaDiddiDave : RT @Bera49164308: ??LA LEGISLATRICE TRANSGENDER DEL MINNESOTA VINCE IL PREMIO 'DONNA DELL'ANNO' DI USA TODAY INSIEME A MICHELLE OBAMA...?? ??… -

