Usa, Preside licenziata perché mostra agli alunni il David di Michelangelo: "E' pornografia!" (Di venerdì 24 marzo 2023) Professoressa David Michelangelo – Usa, la Preside della scuola viene licenziata per aver mostrato il David di Michelangelo agli alunni.E' successo in Florida, alla Tallahassee Classical School, lo ha riportato il New York Post. La dirigente scolastica ha abbandonato il suo ruolo nella scuola a seguito delle proteste di alcuni genitori.Insieme scopriamo tutti i dettagli ...

