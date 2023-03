Usa | preside cacciata per aver mostrato agli alunni il David di Michelangelo

(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar –da scuola perai propri studenti le immagini di alcuni capolavori senza tempo di, tra cui la statua marmorea dele la della Creazione di Adamo contenuta all’interno del ciclo di affreschi della Cappella Sistina. È successo in Florida, negli Stati Uniti. L’accusa è quella dicontenuti “controversi”, se non addirittura “pornografici”. Tutta colpa deldiIl tutto è accaduto presso la Classical School di Tallahassee e a farne le spese è stata Hope Carasquilla,in carica da meno di un anno. L’oggetto dello scandalo è stata una lezione sull’arte rinascimentale tenuta a una classe di ...

Sono "veramente amareggiata", ha commentato lae insegnante Carrasquilla, che lavora alla scuola da soli due anni. La Tallahassee Classical School è legata al conservatore Hillsdale College ...Sono "veramente amareggiata", ha commentato lae insegnante Carrasquilla, che lavora alla scuola da soli due anni. La Tallahassee Classical School è legata al conservatore Hillsdale ...Tuttavia, alcuni genitori hanno lamentato che tali opere d'arte erano esplicite e, di conseguenza, ilha deciso di licenziare l'insegnante. La docente, con oltre 25 anni di esperienza, ha ...

Il caso forse più estremo è quello di Tallahassee, capitale della Florida, lo Stato governato da Ron DeSantis, gran combattente delle culture war ultraconservatrici: Hope Carrasquilla, preside della ...Poco dopo, ex abrupto, il presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto ha offerto alla preside, Hope Carrasquilla, due opzioni: le dimissioni immediate dalla carica o il licenziamento in ...