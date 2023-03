Usa e Israele bombardano la Siria | cosa svelano gli ultimi raid contro Assad

(Di venerdì 24 marzo 2023) Concentrati su quanto sta accadendo in Ucraina, spesso ci si dimentica che quello in Europa orientale non è l’unico conflitto vicino ai nostri confini. Nel Mediterraneo, in, si sta conducendo una “guerra ombra” non dichiarata che vede protagonisti attori internazionali che si affrontano per contrastare vicendevolmente la reciproca influenza in un’area cruciale., Iran InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Le incursioni dell’esercito nazista d’occupazione della colonia d’insediamento illegale???? che voi #AriannaCiccone… - Kezi___ : @FLasaracina @LBruscagli @optoAnnoni @GabrieleGalas17 @TruppoStefano @lageloni ma si può sapere che cazzo me ne dov… - Ave_Domine : RT @CGzibordi: @GiovaQuez l''unicità' di Iraq, Afganistan, Siria, Palestina... cioè se gli USA e Israele massacrano sono tutte guerre 'un… - ChukNui : L'annuncio giunge mentre si acuisce il confronto tra #Usa, #Israele, e #Iran che ha vede tra i campi di battaglia p… - ebreieisraele : #Israele usa #Uranioimpoverito in #Siria nei raid aerei (falso): crea un piccolo fungo atomico giallo, è radioattiv… -

... in particolare gli, preferirono cooptarli tra le fila del controspionaggio o utilizzarli in ... trasportato in gran segreto in, processato e giustiziato nel 1962, Barbie fu arrestato in ......più volte che "Yandex è olandese e ha tra i maggiori azionisti fondi. I soldi non sono russi", anche se aveva poi ammesso di conoscere personalmente Volozh visti i suoi legami con, ma di ...... nonostante l'inefficacia del provvedimento di una Corte la cui giurisdizione, per ovvie ragioni, non viene riconosciuta da Paesi come Russia, Cina,, Ucraina e. Nel mentre Washington ha ...

Israele-Usa, disaccordi diplomatici Moked

L’uso del termine “illegale” sembra significare proprio questo ... La crisi costituzionale apertasi stamattina è, in ogni caso, la conferma che in Israele è in atto la fase più delicata della storia ...La magistratura costituzionale ha preso troppo potere, ma la riforma glielo toglie tutto. Una grande frattura fra potere politico e giudiziario, fra identità ...