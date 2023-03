Uragano in casa Rai, non solo Giletti: cambia tutto (Di venerdì 24 marzo 2023) La Rai si prepara per il palinsesto invernale 2023/2024 e, come ogni anno, c’è grande attesa per conoscere quali saranno le novità e le sorprese che la televisione pubblica italiana ha in serbo per il suo pubblico. Tra le ultime indiscrezioni, sembra ormai sicura l’uscita di Carlo Fuortes, sostituito da Roberto Sergio, e il ritorno a casa di Massimo Giletti, il “king degli ascolti”, che dovrebbe sostituire – almeno a livello di blasone – l’uscente Fabio Fazio (destinato ad approdare su Discovery). Secondo quanto riportato da Affaritaliani.it, infatti, Giletti dovrebbe tornare il mercoledì sera su Rai 2 con un’Arena ricca di nomi super top tra politica e spettacolo. Una delle possibili novità potrebbe essere la staffetta a tre con Monica Setta, attualmente a Uno Mattina in Famiglia, che potrebbe sostituire Serena Bortone nel ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 marzo 2023) La Rai si prepara per il palinsesto invernale 2023/2024 e, come ogni anno, c’è grande attesa per conoscere quali saranno le novità e le sorprese che la televisione pubblica italiana ha in serbo per il suo pubblico. Tra le ultime indiscrezioni, sembra ormai sicura l’uscita di Carlo Fuortes, sostituito da Roberto Sergio, e il ritorno adi Massimo, il “king degli ascolti”, che dovrebbe sostituire – almeno a livello di blasone – l’uscente Fabio Fazio (destinato ad approdare su Discovery). Secondo quanto riportato da Affaritaliani.it, infatti,dovrebbe tornare il mercoledì sera su Rai 2 con un’Arena ricca di nomi super top tra politica e spettacolo. Una delle possibili novità potrebbe essere la staffetta a tre con Monica Setta, attualmente a Uno Mattina in Famiglia, che potrebbe sostituire Serena Bortone nel ...

