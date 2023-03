Uovo di Pasqua e croccanti pezzetti di wafer da KitKat (Di venerdì 24 marzo 2023) Un Uovo al cioccolato di goloso cioccolato al latte e croccanti pezzetti di wafer, e iconici coniglietti per vivere il migliore degli “Easter break” La Pasqua è vicina e, come ogni festività, porta con sé momenti di condivisione e allegria. Non solo, il periodo Pasquale si traduce in un vero e proprio rito fatto di usanze e tradizioni che si ripetono: dalle uova, alle colombe fino ai simpatici coniglietti. Quest’anno, a Pasqua, la sorpresa è l’Uovo KitKat al cioccolato al latte con croccanti pezzetti di wafer nel guscio, ispirato alla mitica ricetta che ha reso lo snack famoso in tutto il mondo. Ma le novità per la Pasqua non finiscono qui: oltre ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 marzo 2023) Unal cioccolato di goloso cioccolato al latte edi, e iconici coniglietti per vivere il migliore degli “Easter break” Laè vicina e, come ogni festività, porta con sé momenti di condivisione e allegria. Non solo, il periodole si traduce in un vero e proprio rito fatto di usanze e tradizioni che si ripetono: dalle uova, alle colombe fino ai simpatici coniglietti. Quest’anno, a, la sorpresa è l’al cioccolato al latte condinel guscio, ispirato alla mitica ricetta che ha reso lo snack famoso in tutto il mondo. Ma le novità per lanon finiscono qui: oltre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefanialove_of : Solo su ordinazione braccialetti per bambina da regalare insieme all'uovo di Pasqua come 'sorpresa' con charms a… - UnoFRAtanti : Ho fame e l'uovo di pasqua comprato per i miei nipotini mi sta facendo delle proposte che neanche il Padrino. - wywuji : appena preso l'uovo di pasqua al mio ragazzo e niente neanche arrivata a casa che l'ho buttato per terra e si è rot… - Lopinionista : Uovo di Pasqua e croccanti pezzetti di wafer da KitKat - marty270481 : RT @humarius: Ogni anno arriva Pasqua e ogni anno vedo questi dolci tradizionali con le uova intere, con guscio, incastonate. Ricordiamo ch… -