Uova di Pasqua e colombe solidali che fanno del bene

Life&People.it L'arrivo delle festività indica per gli italiani un momento di convivio ma anche il dare sfogo alla golosità. E così se a Natale immacabili sono i panettoni ed i pandori, a Pasqua il Re e la Regina della tavola diventano l'uovo e colomba. Ce ne sono per tutti i gusti: dalle Uova di cioccolato griffate a quelle solidali e sostenibili realizzati con materie prime biologiche fino alle versioni vegane, decisamente tra le new entry della Pasqua 2023. Al cioccolato non si resiste e, tutti nel corso delle festività ne mangiano almeno un pezzetto senza sensi di colpa. Al latte, fondente, ripieno o pralinato, la corsa all'acquisto è partita già da tempo perchè la tradizione viene prima di ogni altra cosa. Uova di Pasqua solidali, tra tradizione e ...

