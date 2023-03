Uomini e Donne spoiler 24 marzo: polemica tra gli over, seducente sfilata (Di venerdì 24 marzo 2023) Gli spoiler della puntata del 24 marzo di Uomini e Donne rivelano che ci sarà un blocco legato ad una discussione molto lunga che coinvolgerà i membri del trono over del programma. Successivamente, poi, si passerà ad un tema più leggero. Nello specifico, infatti, vedremo che ci sarà una sfilata e ad esibirsi saranno le L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 24 marzo 2023) Glidella puntata del 24dirivelano che ci sarà un blocco legato ad una discussione molto lunga che coinvolgerà i membri del tronodel programma. Successivamente, poi, si passerà ad un tema più leggero. Nello specifico, infatti, vedremo che ci sarà unae ad esibirsi saranno le L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : Auguri alle donne a agli uomini della #Poliziapenitenziaria, con i quali collaboriamo quotidianamente per garantire… - mentecritica : Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro… - GiorgiaMeloni : Nella Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, onoriamo donne e uomini… - PatriziaFrezza3 : RT @alesallusti: Una nuova specie protetta dalla sinistra dopo gli scafisti al soldo dei trafficanti di uomini, quelli che comperano gli ut… - marilenagasbar1 : RT @Maxjil2: @amnestyitalia Assange ci ha fatto sapere che #Soros è architetto e finanziatore di 25 colpo di stato nel mondo (e un mucchio… -