"Uomini e Donne", si mette male per Gemma Galgani: sfrattata da casa? (Di venerdì 24 marzo 2023) News Tv. Gemma Galgani ha detto a Uomini e Donne che al momento non può invitare nessuno a casa sua a Torino e subito c'è chi ha ipotizzato lo sfratto della dama dalla sua abitazione. Si stava parlando della prima notte d'amore tra Silvio e Gemma, quando la donna ha dato la notizia sulla sua casa di Torino. Cosa sta succedendo? Tutto è partito da quando il cavaliere ha esplicitamente chiesto alla dama torinese di poter trascorrere la notte a casa sua. Gemma, però, ha subito precisato non è possibile al momento. Per quale motivo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: "Uomini e Donne", le anticipazioni della puntata di oggi Leggi anche: "Uomini e Donne", il gesto ...

