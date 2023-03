Uomini e Donne, puntata 24 marzo 2023: Lavinia Mauro ha deciso di scegliere? (Di venerdì 24 marzo 2023) A Uomini e Donne sembra che Lavinia Mauro finalmente si sia decisa a scegliere e abbia già comunicato la data alla redazione di Maria De Filippi. Sempre dai rumors che circolano nei corridoi Elios, sappiamo che la tronista potrebbe fare la sua scelta già nella prima settimana di aprile: la data precisa dipende da quando si registrerà, ma considdetto che ultimamente il talk show di Canale 5 viene registrato tra sabato e domenica, potrebbe trattarsi dell’uno o del due aprile. Uomini e Donne, Lavinia Mauro pronta a scegliere Ma cosa ha portato l’indecisa tronista alla decisione di scegliere senza arrivare ad aprile (cosa che sembrava invece dovesse succedere)? E soprattutto, chi sceglierà ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 marzo 2023) Asembra chefinalmente si sia decisa ae abbia già comunicato la data alla redazione di Maria De Filippi. Sempre dai rumors che circolano nei corridoi Elios, sappiamo che la tronista potrebbe fare la sua scelta già nella prima settimana di aprile: la data precisa dipende da quando si registrerà, ma considdetto che ultimamente il talk show di Canale 5 viene registrato tra sabato e domenica, potrebbe trattarsi dell’uno o del due aprile.pronta aMa cosa ha portato l’indecisa tronista alla decisione disenza arrivare ad aprile (cosa che sembrava invece dovesse succedere)? E soprattutto, chi sceglierà ...

