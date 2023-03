Uomini e donne, Luca Salatino a Maria De Filippi: “Andrei a lavorare anche in cucina” (Di venerdì 24 marzo 2023) Luca Salatino, ex tronista di Uomini e donne e inquilino del Grande Fratello Vip 7, ha fatto una proposta di lavoro inaspettata a Maria De Filippi, rientrata da poco al timone del programma. Salatino ha sottolineato il suo ottimo rapporto con la regina del piccolo schermo, a cui deve molte opportunità lavorative, e la sua gratitudine per avergli fatto incontrare la compagna della sua vita, Soraia. La proposta di Salatino sarà interessante da seguire per vedere se la De Filippi accetterà la collaborazione. Uomini e donne, il ritorno di Maria De Filippi Maria De Filippi è sempre al centro dell’attenzione mediatica, e non potrebbe essere ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 marzo 2023), ex tronista die inquilino del Grande Fratello Vip 7, ha fatto una proposta di lavoro inaspettata aDe, rientrata da poco al timone del programma.ha sottolineato il suo ottimo rapporto con la regina del piccolo schermo, a cui deve molte opportunità lavorative, e la sua gratitudine per avergli fatto incontrare la compagna della sua vita, Soraia. La proposta disarà interessante da seguire per vedere se la Deaccetterà la collaborazione., il ritorno diDeDeè sempre al centro dell’attenzione mediatica, e non potrebbe essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : Auguri alle donne a agli uomini della #Poliziapenitenziaria, con i quali collaboriamo quotidianamente per garantire… - mentecritica : Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro… - GiorgiaMeloni : Nella Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, onoriamo donne e uomini… - CrawlThrouDark : RT @Uni91070952: Gli st0nzi sono ovunque, anche qui Durante l'Università e per diversi anni dopo, ho insegnato alla sera in un Istituto Te… - Gio64432999 : RT @camillaloria1: E anche oggi è il giorno giusto per ricordare di donare il 5X1000 a chi campa sulle spalle di questi due ragazzi da sei… -