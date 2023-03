Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 24 03 23

Leggi su isaechia

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ora, io lo capisco che per molti un approccio come quello di Silvio Venturato sia too much, specie alle 14.45 su Canale 5. Ma che vi pare che quello di Gemma Galgani sia tanto meglio? Eddai, su! Ma una che da settimane ci SFRACASSAIMAR*NI puntando il dito contro l’incrediBBBile volgarità di Silvio vi pare che poi entri in studio, sempre alle 14.45 su Canale 5, aprendo maliziosamente un accappatoio sotto il quale indossa un babydoll striminzito e andando a stendersi allusiva sopra a un pianoforte per emulare Pretty Woman? Seriously? “E’ la mia versione questa, quella di essere riuscita a conquistare un uomo anaffettivo. Quindi c’è anche la parte romantica!” UN PAR DE CIUFOLI, tra l’altro. Tutto ‘sto romanticismo dove stava, Gemmona? Nel capello scarmigliato da after s*x? Nello sguardo ammiccante con cui aprivi furtiva l’accappatoio che nemmeno i maniaci con l’impermeabile al parco? ...