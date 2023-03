Uomini e Donne, Gemma Galgani: «Ecco perchè ho gli scatoloni in casa» (Di venerdì 24 marzo 2023) Nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha rivelato di avere la casa sottosopra e invasa dagli scatoloni. L'argomento è saltato fuori nel momento in cui Silvio ha palesato la volontà di trascorrere una serata tranquilla a casa della dama in modo da poter avere anche un po' di intimità. Ad ogni modo, questa confessione di Gemma sulle condizioni in cui vessa la sua casa hanno generato il sospetto che la donna possa essere stata sfrattata. Anche Tina Cipollari ha ironizzato sulla faccenda. Nel corso di un'intervista rilasciata sull'ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, però, la dama ha raccontato tutto ed ha svelato come stiano davvero le cose. Ecco ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 marzo 2023) Nel corso di una delle ultime puntate diha rivelato di avere lasottosopra e invasa dagli. L'argomento è saltato fuori nel momento in cui Silvio ha palesato la volontà di trascorrere una serata tranquilla adella dama in modo da poter avere anche un po' di intimità. Ad ogni modo, questa confessione disulle condizioni in cui vessa la suahanno generato il sospetto che la donna possa essere stata sfrattata. Anche Tina Cipollari ha ironizzato sulla faccenda. Nel corso di un'intervista rilasciata sull'ultimo numero diMagazine, però, la dama ha raccontato tutto ed ha svelato come stiano davvero le cose....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : Auguri alle donne a agli uomini della #Poliziapenitenziaria, con i quali collaboriamo quotidianamente per garantire… - mentecritica : Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro… - GiorgiaMeloni : Nella Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, onoriamo donne e uomini… - JuancaGOtero1 : RT @AldoRossiSI: La Falange (@lafalange @fedelasjons) infatti è un movimento giovanile e rivoluzionario che, basandosi sulla difesa dell’id… - occhio_notizie : #UominieDonne: Teresa Langella e Andrea Dal Corso saranno presto sposi, sappiamo che c'è anche una data del matrimo… -