Uomini e Donne, anticipazioni 24 marzo: maretta tra Nicole e Andrea. Dame in passerella

Uomini e Donne, anticipazioni 24 marzo: siete pronti a nuove emozioni e nuovi scontri? Cominciamo da Andrea e Nicole. Cosa è successo ieri tra Nicole Santinelli e Andrea Foriglio? Nicole ha fatto delle esterne con Andrea e col nuovo corteggiatore Carlo. Alla tronista non è ancora passata la gelosia per Roberta Di Padua e l'ha fatto presente a Foriglio, il quale l'ha rassicurata ancora una volta, dicendo praticamente che non vuole ci siano dubbi sulla sua persona. Tuttavia non ha baciato Nicole e la cosa è stata commentata dal cavaliere Armando Incarnato, che si è espresso contro il corteggiatore. Quest'ultimo nella puntata di oggi continuerà a discutere con la tronista.

