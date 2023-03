Un’ossessione chiamata velocità. Gastone Brilli-Peri era un turbine (Di venerdì 24 marzo 2023) Quand’era piccolo, non vedeva l’ora di andare in campagna, nelle colline appena fuori la tenuta che i suoi genitori avevano a Montevarchi. Gastone Brilli-Peri era convinto che quello fosse il paradiso, il miglior posto al mondo. Si divertiva da matti, soprattutto quando iniziava a camminare con sottobraccio una tavola di legno per raggiungere la parte più alta della tenuta. Lì la ungeva da un lato con il grasso che serviva per lubrificare le macchine agricole e si gettava giù dal pendio. Più forte andava più provava piacere. Iniziò a farlo che aveva cinque anni. Smise solo quando ne aveva circa una dozzina. Aveva trovato di meglio. Aveva scoperto che in sella a una bicicletta poteva sfogare in modo più appagante quella passione che sentiva divampargli dentro. velocità. Di questo aveva bisogno. Solo di questo. Di una ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 marzo 2023) Quand’era piccolo, non vedeva l’ora di andare in campagna, nelle colline appena fuori la tenuta che i suoi genitori avevano a Montevarchi.era convinto che quello fosse il paradiso, il miglior posto al mondo. Si divertiva da matti, soprattutto quando iniziava a camminare con sottobraccio una tavola di legno per raggiungere la parte più alta della tenuta. Lì la ungeva da un lato con il grasso che serviva per lubrificare le macchine agricole e si gettava giù dal pendio. Più forte andava più provava piacere. Iniziò a farlo che aveva cinque anni. Smise solo quando ne aveva circa una dozzina. Aveva trovato di meglio. Aveva scoperto che in sella a una bicicletta poteva sfogare in modo più appagante quella passione che sentiva divampargli dentro.. Di questo aveva bisogno. Solo di questo. Di una ...

