Union Berlino, Thorsby: «Mi sono divertito molto alla Sampdoria, ma l’intera situazione era insopportabile…» (Di venerdì 24 marzo 2023) Morten Thorsby, centrocampista dell’Union Berlino, ha parlato della passata esperienza alla Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni Morten Thorsby, centrocampista dell’Union Berlino, ha parlato della passata esperienza alla Sampdoria. DICHIARAZIONI – «Ero felice in Italia. Mi sono divertito molto alla Sampdoria, ma l’intera situazione e il modo in cui tutto è andato a finire era insopportabile. C’era molto stress, non sapevi dove avresti giocato, cosa stesse succedendo. Allo stesso tempo, era stata una stagione lunga e difficile. La scorsa estate ho forzato troppo e in autunno ero ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Morten, centrocampista dell’, ha parlato della passata esperienza. Ecco le sue dichiarazioni Morten, centrocampista dell’, ha parlato della passata esperienza. DICHIARAZIONI – «Ero felice in Italia. Mi, mae il modo in cui tutto è andato a finire era insopportabile. C’erastress, non sapevi dove avresti giocato, cosa stesse succedendo. Allo stesso tempo, era stata una stagione lunga e difficile. La scorsa estate ho forzato troppo e in autunno ero ...

